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رعب في لندن.. إخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:59 ص
المنطقة السكنية
المنطقة السكنية
أحمد سيف الدين
عاش سكان لندن حالة من الرعب مساء الثلاثاء، حينما هدد رجل بتفجير مبني سكني مما دفع شرطة باركينج وداجنهام، إلي إخلاء المبني بالكامل من السكان. 

ووفقا لما نشرته "الميرور" البريطانية، هدد رجل بتفجير المبنى، وأخلت الشرطة جميع السكان من المبنى .

وأكدت شرطة لندن، في بيان، أن رجلا هدد بإشعال النار في المبنى وتفجيره، وكإجراء وقائي، تم إجلاء جميع سكان المبنى، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي إصابات، ولا يزال الضباط في مكان الحادث لتحييد الرجل. 

ويحاول مفاوضو الشرطة حاليًا التفاوض والتحدث مع الرجل المتواجد في الطابق السابع ويهدد بتفجير المبني السكني بالكامل.

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