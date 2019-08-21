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سقوط قتلي إثر تبادل إطلاق نار في كشمير

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:46 ص
كشمير
كشمير
أحمد سيف الدين
أكدت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين، إثر وقوع تبادل إطلاق النار في كشمير.

وفي وقت سابق، أفادت باكستان، الثلاثاء، بأنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر الأمر الذي أثار غضب إسلام آباد.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز: "قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية.. القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار".

يأتي ذلك مع استمرار الخلاف بين كلا من باكستان والهند حول تبعية إقليم كشمير، الذي شهد سلسلة من أعمال العنف خلال الفترة الماضية.

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