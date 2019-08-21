إيران تتعنت في تواصل موظفة إغاثة بريطانية محتجزة بأسرتها

ذكرت المواقع البريطانية الثلاثاء أن السلطات الإيرانية فرضت قيودا على رؤية موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف لابنتها لتكون مرة واحدة شهريا كما منعت اتصالها بزوجها.



وقالت رويترز إن ريتشارد راتكليف أوضح بإن القواعد الجديدة تعني أنه لم يعد بإمكانها إجراء اتصال دولي به في لندن، ولم يعد بإمكانها رؤية ابنتها البالغة من العمر خمسة أعوام سوى مرة واحدة شهريا.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن زغاري-راتكليف كان بإمكانها في الماضي رؤية ابنتها التي تعيش مع جدّيها في إيران كل بضعة أيام في السجن.



ولم يرد حتى الآن أي تقرير أو تعليق إيراني على هذا الأمر.



وكانت نازانين زغاري-راتكليف قد اعتقلت في أبريل 2016 في مطار بطهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها عقب زيارة لأسرتها. وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بعد ادانتها بالتآمر لإسقاط نظام الحكم الديني في إيران.



وتنفي أسرة نازانين زغاري-راتكليف، ومؤسسة تومسون رويترز الخيرية، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء، هذه التهمة.



ونقلت الصحف عن ريتشارد راتكليف قوله إن السلطات أعادت زوجته إلى السجن يوم السبت بعد خروجها من مستشفى نُقلت إليه إثر إضرابها عن الطعام.

