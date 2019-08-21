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أخبار البلد

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:05 ص
محمد شحتة
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – حذر تحذيرًا شديدًا من فعل شائع بين الكثيرين يأكل الحسنات. 

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بمشهد خلال مسلسلها الشهير "البحار مندي" الذي لعبت بطولته بجوار الفنان أحمد عبد العزيز، قبل 17 عامًا. 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قرارا عجيبا، يعد مخالفا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القرار العجيب جاء في خطاب مساعد وزير الصحة، للمستشفيات، لتحصيل نسبة 3% من كل المسجلين على قوائم انتظار علاج المرضى.

أعلن متحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن السودان يشكل مجلسا سياديا من 11 عضوا بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

عاش سكان لندن حالة من الرعب مساء الثلاثاء، حينما هدد رجل بتفجير مبني سكني مما دفع شرطة باركينج وداجنهام، إلي إخلاء المبني بالكامل من السكان. 

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات فى النادي الأهلي، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، دائم مكايدة جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت قيادة اللواء محمد الشريف، تفاصيل العثور على جثة تاجر مذبوحًا بالقرب من الطريق الدائري. 

نشر المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تدوينة عبر "تويتر" يعلن فيها مفاجأة جديدة للشعب السعودى، وهى الاستعدادات لموسم الرياض.

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