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بومبيو: انتهاكات إيران النووية وبمجال النفط مخالفة لقرارات مجلس الأمن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:52 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك حاجة لمزيد من التعاون في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى.

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الثلاثاء، الانتهاكات التي تقوم بها إيران سواء في برنامجها النووي وتحديها لالتزاماتها الدولية أو الاستيلاء على ناقلات النفط عدة مرات إلى جانب إجراء تجربة صاروخ بالستي بالمخالفة الصريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار مايك بومبيو، إلى أن التحديات بالشرق الأوسط دعت كلا الولايات المتحدة وبولندا ـ التي تتولى الرئاسة الدولية لمجلس الأمن حاليا ـ إلى استحداث " عملية وارسو " ومجموعات العمل الخاصة بها والتي أعلن عنها مؤخرا حيث تستهدف تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الصديقة والمتحالفة والشريكة مع الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن مجموعات العمل المنبثقة عن هذه العملية تركز على عدة قضايا من بينها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان واللاجئين وتأمين الطاقة والأمن إلكترونيي والبحري والجوي.

وأكد مايك بومبيو أن بلاده ستواصل العمل من خلال عملية وارسو معربا عن تطلعه لعقد اجتماعات هذه العملية في 2020 لمتابعة مؤتمر وارسو الوزاري، داعيا جميع الدول المعنية للمشاركة فيها ومشددا على أنه سيتم احترام جميع الأصوات والاستماع إليها خلال المناقشات.

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