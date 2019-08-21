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أخبار العالم

رسميا بدء تطبيق تعديلات نظام وثائق السفر في المملكة.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:44 ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
القسم الخارجي
الجوازات تبدأ العمل بتعديلات نظام وثائق السفر
ولي العهد السعودي يشدد على أهمية استقرار السودان وأمنه
المبعوث الأممي يرحب بجهود السعودية لعقد حوار يمني في جدة
استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

تناولت الصحف السعودية، اليوم الأربعاء، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية حيث سلطت الضوء على جهود المملكة التي كللت بالنجاح في الحفاظ على استقرار الجنوب اليمني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم"، أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن أثناء اجتماعه بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع بالدور الإيجابي الـذي تلعبه المملكة من أجل استقرار الجنوب اليمني.

وتم إبراز أهمية الـدور الحيوي والإيجابي المبذول من أجل نزع فتائل الخلاف الناشب بين أطراف الـنزاع في الـيمن، من جميع المقار الحكومية التي كانت تستولي عليها وإعادتها للشرعية، وهذه خطوة حميدة تعكس ما بذلته المملكة من جهد للتوصل لتسوية بين أولئك الفرقاء نصرا للشرعية وقطعا لمحاولات الميليشيات الحوثية اليائسة النيل من استقرار اليمن ووحدته الوطنية.

وأبرزت صحيفة المدينة المنورة حرص المملكة السعودية دائما على مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل صوره وأشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية ولكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وتصنيف الباراجوي مؤخرا.

واهتمت الشرق الأوسط بما شدد عليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على أن استقرار السودان يعد جزءًا مهمًا من استقرار المنطقة، كما أكد وقوف بلاده مع كل الجهود التي تسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك ضمن اتصالات هاتفية أجراها ولي العهد السعودي مع كل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادي بـ«قوى الحرية والتغيير» السودانية أحمد ربيع، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، كل على حدة.

وهنأ ولي العهد السعودي، كلًا من البرهان وربيع، بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية كافة، مؤكدا «وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيه»، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أول من أمس، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق «بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق».

أما بخصوص عكاظ، فسلطت الضوء على بدء تطبيق قرار تعديلات أنظمة السفر والأحوال المدنية، بشكل رسمي، والذي لم يشترط موافقة ولي أمر كي تتمكن المرأة من استخراج جواز السفر.

وأهابت المملكة، بكل من لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابيهما المخصصين لذلك على منصة تويتر.

وكانت المديرية العامة للجوازات، وفقا لما نشرته الشرق الأوسط، أجرت تعديلات، تنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن تتجاوز أعمارهم 21 عامًا، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من السعوديين.

وأظهرت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر فقط لسفر المواطنين ممن هم دون سن 21.

وبعد أن عدلت المملكة العربية السعودية نظام وثائق السفر، مما أتاح للمرأة السفر واستخراج جواز دون شرط الحصول على موافقة ولي أمرها، إذا تجاوز عمرها 21 عاما، نشر موقع استخراج جوزات السفر شروط إصدار أو تجديد جواز السفر لمن تبلغ من العمر 15 عاما، وكانت كالتالي:

وكانت السعودية قد أقرت تعديل نظام وثائق السفر، مما يتيح للمرأة السفر واستخراج جواز دون اشتراط الحصول على موافقة ولي أمرها، ومنح المرأة نفس حرية الرجل فيما يتعلق بحرية السفر، إذا تجاوز عمرها 21 عاما.

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من قانون الأحوال المدنية السعودي التي كانت تنص على: "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملي الجنسية السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر".

وألغت التعديلات بند أن محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما.

ومنحت التعديلات المرأة الحق في استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي الأمر، والحصول على تصريح السفر، وحق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نبأ استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم الثلاثاء، من منصبه، وذلك عقب الهجوم القوي الذي تعرض له شريكه في الائتلاف الحاكم ماتيو سالفيني.

وكانت "حركة 5 نجوم" الإيطالية أكدت أن زعيم "حزب الرابطة" لليمين المتطرف ماتيو سالفيني، لم يعد شريكا موضع ثقة ما يغلق الباب فيما يبدو أمام أي إمكانية لإحياء الائتلاف الحاكم.

وأوضحت "حركة 5 نجوم" في بيان لها: "أن جميع أعضائها اتفقوا على أن سالفيني لم يعد شريكا موثوقا به".

وفي محاولة للاستفادة من تنامي شعبيته، أعلن سالفيني، الذي يشغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة، أن تحالفه مع "5 نجوم" لم يعد قائما ودعا لإجراء انتخابات قد تأتي به رئيسا للوزراء.

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