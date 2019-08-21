ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء بأن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر، لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أكبر جابال أميلي، قوله إن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن إيران تملك أسطولا كبيرا من الناقلات في العالم، لكنها لا تملك خيارات لتحديث ناقلاتها والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأمريكية.

ترشيحاتنا

أمير عزمي: رحيل كهربا أمر يخصه.. وأحمد مدبولي لاعب متميز.. فيديو

تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة إسطنبول

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

بـ مايوه أسود.. أروى جودة بـ اطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

6 أمور.. عليك اتباعها إذا قمت إلى الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019