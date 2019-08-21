تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء بأن ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر، لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.





ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أكبر جابال أميلي، قوله إن "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل وهي في حالة مستقرة من ناحية السلامة، وجميع طاقم السفينة بخير".



