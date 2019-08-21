ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ذكرى ميلاده.. تعرف على الشخصية الكرتونية التي أداها عزت أبو عوف

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:38 ص
عزت ابو عوف
عزت ابو عوف
مريم صليب
أمتعنا بفنه، أطربنا بموسيقاه، كان صديقا وفيا كما وصفه أصدقاؤه، وشقيق حنون على شقيقاته، هو الغائب الحاضر الذي أبكى الملايين لفراقه الفنان عزت أبو عوف.

وتحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان عزت أبو عوف الذي ولد يوم 12 أغسطس، وما لا يعرفه الجميع عن عزت أبو عوف أنه لم يكتف بالتمثيل فقط، بل اقتحم عالم الأطفال من خلال مشاركته في الفيلم الكرتوني "Hunchback of Notre Dame"، حيث قدم عزت أبو عوف أغنية "نار الحب" التي غناها القاضي فرولو ضمن أحداث الفيلم، وهي من أكثر الأغاني شرا في تاريخ أغاني ديزني.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان في إعلان لإحدى شركات المحمول شاركه فيه عمرو دياب وغادة عادل ودينا الشربيني وسوسن بدر.

وتوفى عزت أبو عوف عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفنان من مسجد السيدة نفيسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تيشرت وجينز.. منة شلبى في عزاء الراحل عزت أبو عوف

عادل إمام ومحمد الصغير فى عزاء عزت أبو عوف

شريف منير ومي نور الشريف مع بوسي شلبي في عزاء عزت أبو عوف

آسر ياسين وعمرو عبد الجليل في عزاء عزت أبو عوف بمسجد الشرطة.. صور

هشام عباس وحميد الشاعرى فى عزاء عزت أبو عوف.. فيديو

شريف منير يقدم واجب العزاء لأسرة عزت أبو عوف.. فيديو

ترشيحاتنا

ضبط 6 من المتهمين في واقعة الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

تجدد التوتر في إقليم كشمير المتنازع عليه

اخبار التوك شو.. السيسي لـ أبطال منتخب كرة اليد: شكرا جزيلا ومصر سعيدة بيكم.. وشرفتونا.. محمد هنيدي يدعوهم لـ 3 أيام في الساحل

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

هل يجوز توزيع لحم العقيقة دون طهي .. مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019