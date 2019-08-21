في ذكرى ميلاده.. تعرف على الشخصية الكرتونية التي أداها عزت أبو عوف

أمتعنا بفنه، أطربنا بموسيقاه، كان صديقا وفيا كما وصفه أصدقاؤه، وشقيق حنون على شقيقاته، هو الغائب الحاضر الذي أبكى الملايين لفراقه الفنان عزت أبو عوف.



وتحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان عزت أبو عوف الذي ولد يوم 12 أغسطس، وما لا يعرفه الجميع عن عزت أبو عوف أنه لم يكتف بالتمثيل فقط، بل اقتحم عالم الأطفال من خلال مشاركته في الفيلم الكرتوني "Hunchback of Notre Dame"، حيث قدم عزت أبو عوف أغنية "نار الحب" التي غناها القاضي فرولو ضمن أحداث الفيلم، وهي من أكثر الأغاني شرا في تاريخ أغاني ديزني.



جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، كان في إعلان لإحدى شركات المحمول شاركه فيه عمرو دياب وغادة عادل ودينا الشربيني وسوسن بدر.



وتوفى عزت أبو عوف عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفنان من مسجد السيدة نفيسة.



