ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تثير الجدل عبر إنستجرام.. تفاصيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:08 ص
شمس
شمس
شيرى نبيل
شاركت الفنانة الكويتية شمس جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة أثناء قضائها الإجازة الصيفية فى فرنسا وهى مدفونة فى الرمال.

وأثارت صورة شمس الكويتية استياء الجمهور بسبب ظهورها في الصورة وكأنها متوفية ومغطية رأسها بالقبعة.

من ناحية أخرى، انتهت شمس من تسجيل أغانى ألبومها الجديد.

وكان آخر أعمال الفنانة شمس الكويتية هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.
شمس الكويتية تثير الجدل عبر إنستجرام.. تفاصيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكياج جذاب ونظارة شمس.. شاهد أحدث ظهور لـ إيمان العاصي

موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني تتألق على الشاطئ .. ليلى علوي في أحدث ظهور لها.. حازم إمام ينشر صورة مع أساطير كرة القدم المصرية

محجبة ولا موضة.. هند صبري تثير الجدل على انستجرام

أوس أوس على متن مركب في البحر خلال الإجازة الصيفية

فستان أصفر فوق الركبة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ

ترشيحاتنا

ماكرون متناقض.. يطالب بمنع اللغات الأجنبية في التعاملات الرسمية ويكتب بالروسية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

أمير مجاهد يتحدث عن أزمته مع أيمن حافظ: أخدت حقي بلساني مش هضرب واحد قد أبويا.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج