شمس الكويتية تثير الجدل عبر إنستجرام.. تفاصيل

شاركت الفنانة الكويتية شمس جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة أثناء قضائها الإجازة الصيفية فى فرنسا وهى مدفونة فى الرمال.



وأثارت صورة شمس الكويتية استياء الجمهور بسبب ظهورها في الصورة وكأنها متوفية ومغطية رأسها بالقبعة.



من ناحية أخرى، انتهت شمس من تسجيل أغانى ألبومها الجديد.



وكان آخر أعمال الفنانة شمس الكويتية هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.