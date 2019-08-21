ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء: زرافات الماساي في أفريقيا تواجه خطر الانقراض

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:50 ص
زرافات
زرافات
أ ش أ
قال علماء من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن زرافات الماساي المتواجدة في كينيا وتنزانيا تواجه خطر الانقراض وتوضع على القائمة الحمراء العالمية.

وأضاف الاتحاد، وفقا لصحيفة "إيست أفريكان" على الإنترنت، إن هذه الأنواع تناقصت بنسبة 49 % على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى حوالي 35 ألف زرافة في كينيا وتنزانيا مجتمعة.

ويعزو العلماء تناقص أعداد الزرافات إلى انخفاض الموائل الطبيعية لها والناجمة عن ارتفاع عدد السكان بسبب الطلب على الأراضي للزراعة بالإضافة إلى الصيد الوحشي للحيوان بالغ الطول للحصول على أجزاء من جسمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صيد الزراف عمل غير قانوني في كينيا وتنزانيا، ولكنها تتعرض للصيد الجائر للحصول على لحومها وعظامها وذيولها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ماكرون متناقض.. يطالب بمنع اللغات الأجنبية في التعاملات الرسمية ويكتب بالروسية

في عهد الهكسوس.. هذا النبي هو أول يهودي دخل مصر.. تعرف عليه.. فيديو

ارتفاع أعداد ضحايا عرس أفغانستان الدامي إلى 80 قتيلا

للنفخ والتخسيس.. طرق استخدام حبوب الخميرة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

عودة تنظيم داعش.. أمريكا تعترف وتحذر من الخطر القادم.. الرجوع بقوام 18 ألف مقاتل و400 مليون دولار ميزانية.. و80 دولة تحتشد لإنهاء الكابوس العالمي

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج