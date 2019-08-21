علماء: زرافات الماساي في أفريقيا تواجه خطر الانقراض

قال علماء من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن زرافات الماساي المتواجدة في كينيا وتنزانيا تواجه خطر الانقراض وتوضع على القائمة الحمراء العالمية.



وأضاف الاتحاد، وفقا لصحيفة "إيست أفريكان" على الإنترنت، إن هذه الأنواع تناقصت بنسبة 49 % على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى حوالي 35 ألف زرافة في كينيا وتنزانيا مجتمعة.



ويعزو العلماء تناقص أعداد الزرافات إلى انخفاض الموائل الطبيعية لها والناجمة عن ارتفاع عدد السكان بسبب الطلب على الأراضي للزراعة بالإضافة إلى الصيد الوحشي للحيوان بالغ الطول للحصول على أجزاء من جسمه.



وأشارت الصحيفة إلى أن صيد الزراف عمل غير قانوني في كينيا وتنزانيا، ولكنها تتعرض للصيد الجائر للحصول على لحومها وعظامها وذيولها.