الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع اليابان ومعارضة الحمائية والأحادية

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينية وانج يي إنه يتعين على بكين وطوكيو تدعيم التعاون في الساحة متعددة الأطراف، ومعارضة جميع أشكال الحمائية والأحادية بشكل مشترك.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الصيني مع نظيره الياباني تارو كونو في العاصمة الصينية (بكين) على هامش الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية المقرر اليوم /الأربعاء/.



وأضاف وانج أن الصين واليابان شهدتا مؤخرا تحسنا في العلاقات وينبغي الاعتزاز بهذا الإنجاز لأنه لم يتحقق بسهولة، داعيا إلى اتصالات أوثق بين الجانبين لتهيئة الظروف الضرورية والأجواء الجيدة للتبادلات السياسية رفيعة المستوى في المرحلة المقبلة.



وحول مواقف الصين بشأن القضايا الحساسة بين البلدين، أكد وانج أنه ينبغي على الجانبين تعزيز درء المخاطر والسيطرة عليها، والتعامل مع الخلافات بطريقة بناءة.

وأشار وانج إلى معارضة الصين للمحاولة الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني تارو كونو عن استعداد بلاده للعمل مع الصين لضمان نتائج إيجابية للتبادلات السياسية رفيعة المستوى في المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية الياباني مجددا أن بلاده ستواصل الالتزام باستراتيجية "دفاع دفاعية في طبيعتها".



