مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها آدم العوامري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هنا شيحة مجموعة من الصور لها مع ابنها آدم خلال طفولته وشبابه.





وعلقت هنا شيحة على الصورة قائلة "كل سنه وانت طيب يا حبيبي ❤️ بجد مصدر حبي وفخري في الدنيا.. ادم مش بس ابني بس صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما.. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذي ❤️😘".





ولقيت صور ابن هنا شيحة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.





وتشارك الفنانة هنا شيحة في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" بقصة "اتفضلوا في الصالون"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وبطولة فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح، إلى جانب هنا شيحة.



