ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:15 ص
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية وكثافة التشغيل التي تشهدها بعض شركات الطيران، تزامنا مع عودة الحجاج وسفر العاملين إلى الخارج.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السعودية 318 المتجهة المدينة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتيها 308 و386 المتجهتا إلى جدة ساعتين لكثافة التشغيل في الرحلات الجوية التي تشهدها الخطوط السعودية مع عودة الحجاج.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الروسية 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 552 المتجهة إلى الكويت ساعة لظروف التشغيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

شمس الكويتية تثير الجدل عبر إنستجرام.. تفاصيل

قبل حفلها بـ عمان.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور لها

هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟ الإفتاء ترد

‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

شاهد.. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب على أنغام يوم تلات ومعهم محمد إمام

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج