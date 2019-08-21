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رياضة

رقم استثنائي لـ مجاواير في مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:46 ص
هاري ماجواير
هاري ماجواير
إسراء أشرف
حقق اللاعب الإنجليزي هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، رقمًا استثنائيًا في استخلاص الكرات الرأسية، خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ارقام مباراة ولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد عبر "تويتر"، فإن ماجواير نجح في استخلاص 6 كرات هوائية، أكثر من لاعب آخر داخل أرض الملعب.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، بالمباراة التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هاري ماجواير

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 4 نقاط، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

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