ضمن موسم صيف 2019 .. ديانا حداد تحيي حفلا غنائيا بالسعودية

تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد لإحياء حفل غنائى كبير ضمن موسم صيف 2019 بالسعودية.



وحققت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ديانا حداد "أحبك وكذا" نجاحا كبيرا.



من ناحية أخرى أعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سجلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.