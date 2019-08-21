ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتألق في دورته الجديدة 2019-2020.. تطبيق أفكار متميزة.. استحداث دورات متخصصة.. زيادة أعداد المتدربين.. وإنشاء موقع للمركز ومجلة إلكترونية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:41 م
مركز سقارة للتدريب
مركز سقارة للتدريب
ايمان البكش
  • مركز سقارة في دورته الجديدة 2019-2020:
  • تنفيذ الاختبارات على الحاسب الآلى مباشرة "الاختبارات الإلكترونية"
  • تشكيل لجنة استراتيجية واستشارية تطوعية من الخبراء بمجال التدريب السياسات العامة
  • إنشاء فريق عمل تطوعى للتواصل مع قيادات المحافظة ومسئولى منظومة التدريب
  • تطوير شامل لدورات الـTOT وقادة المستقبل
  • ضرورة الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية

كشفت مصادر عن الأفكار الجديدة التى سيطبقها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال العام التدريبي الجديد 2019-2020، حيث سيتم تجهيز الموقع الإلكتروني للمركز على الإنترنت ونظام ميكنة العملية التدريبية به، بالإضافة إلى إصدار مجلة إلكترونية دورية لمركز سقارة يتم نشرها على كل المحافظات والعاملين بها، وتنفيذ الاختبارات على الحاسب الآلى مباشرة "الاختبارات الإلكترونية"، وتشكيل لجنة استراتيجية واستشارية تطوعية من الخبراء في مجال التدريب السياسات العامة والاستراتيجيات التطوير والتحسين المستمر وتقيين الأداء والأفكار الابتكارية.

وسيتم تطوير أسلوب إدارة صفحة "فيس بوك" وإتاحة جانب من المواد التدريبية عليه وفيديوهات تعريفية للدورات عليه، وإنشاء فريق عمل تطوعى للتواصل مع قيادات المحافظة ومسئولى منظومة التدريب وبناء القدرات بها، بالإضافة إلى المشاركة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورش العمل المجمعة ومتابعة وتنفيذ خطة تطوير بيئة العمل التدريبية.

كما سيتم تطوير البنية التكنولوجية "إنترنت وشبكات ومعامل والواى فاي، وتجميل المقر والماكيت الهندسى له وأماكن الاستقبال بالمبانى السكنية والتدريبية".

وسيتم انتداب 8 أفراد من المتميزين من خريجى دورات سقارة في المحافظات للعمل به، وتكرار الدورات في مركز تدريب المحافظات، بالإضافة إلى زيادة مسئولية إدارات الموارد البشرية في حسن اختيار المرشحين للتدريب في المحافظات ومتابعة أداء المتدربين بعد عودتهم لجهات عملهم، أى قياس العائد من التدريب، وتطوير شامل لدورات الـTOT وقادة المستقبل من حيث المحتوى التدريبى ومنهجية التدريب وموضوعاته والجانب العلمى التطبيقى لها.

وحصل "صدى البلد" على نسخة من شروط الترشيح للبرامج التدريبية التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2019-2020 خلال الفترة من 17 أغسطس الماضى إلى 11 يونيو عام 2020.

ونصت الشروط العامة لكل الدورات على ضرورة الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية طبقا لما هو محدد في دول الدورات، والالتزام بترشيح 5 متدربين فقط من كل محافظة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارى اللغة الإنجليزية فيتم ترشيح 10 متدربين من كل محافظة.

كما نصت الشروط أيضا على أن تشمل الترشيحات الديوان العام وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء الفرصة لجميع العاملين بالمحافظة، ويراعى عدم ترشيح نفس المتدرب لأكثر من 3 دورات مختلفة خلال العام التدريبي مع مراعاة عدم ترشيحه لحضور نفس الدورة سبق حصوله عليها إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الدورة.

وأكدت الشروط أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة ما دامت تنطبق عليه شروط الحضور، ويقدم المتدرب المرشح خطابا معتمدا ومختوما من جهة عمله بشأن حضوره الدورة المرشحة لها وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح بها وظيفته الحالية والعمل القائم به ومدى تطابق وظيفته مع الدورة المرشح لها.

ويشترط المركز الحصول على أسماء المرشحين للدورات قبل بدء الدورة بأسبوعين على الأقل.

وحصل "صدى البلد" على شروط الترشيح للبرامج التدريبية التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2019-2020، الخاصة برؤساء المراكز والمدن والاحياء وانوابهم ومساعديهم بالمحافظات، حيث يشترط المركز ألا يزيد العدد على 2 متدرب، على أن يكون متدرب منهم على الأقل من المستوى الوظيفي الأعلى للفئة الوظيفية المطلوبة كرئيس حى مركز أو مدينة أو حي.

أما الشروط الخاصة برؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم للاشتراك بالدورات التدريبية بالمركز، فتنص على أن يتم ترشيح 2 من كل محافظة، على أن يكون أحد المتدربين من المستوى الوظيفى الأعلى للفئة الوظيفية المطلوبة "رئيس وحدة قروية".

وتنص الشروط الخاصة بالمديرين والعاملين بجميع الإدارات بديوان عموم المحافظة والمراكز ومجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، على أن يكون المتدرب للدورة من المديرين أو العاملين بالإدارة التى تستهدفها الدورة، ويتم ترشيح 2 من كل محافظة على أن يكون واحد منهم على الأقل من المستوى الأدنى للتخصص المطلوب من العاملين وأن يكون واحد منهم من خارج ديوان المحافظة "من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية المحلية".

بينما تنص على أن جميع الدورات التدريبية يكون التدريب فيها في معمل الحاسب الآلى فقط والتى ليس لها اختبار قبلى لتحديد المستوى ويكون توزيع الأعداد فيها وفقا لعدد السكان وعدد العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، ويشترط أن يكون المرشح للدورة يجيد استخدام الحاسب الآلي وأساسياته ويتم ترشيح 2 متدرب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج بإجمالي 24 متدربا، بينما يتم ترشيح متدرب من محافظات مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر بإجمالي 15 متدربًا.

بالإضافة إلى 2 متدرب من وزارة التنمية المحلية في دورات تنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وبرامج "أوتوكاد" للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات، والأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم والجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج.

ويشترط المركز على كل مرشح لحضور أى من الدورات الالتزام بالتواجد مساء اليوم السابق لبدء الدورة في تمام الساعة 3 بعد الظهر أمام مبنى الأمانة العامة للإدارة المحلية، ويبدأ التدريب من الساعة 9 صباحا ويتم إلغاء الدورة لمن تتعدى نسبة غيابه في المحاضرات 20% بدون إذن مسبق من إدارة المركز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الاختبارات الاستباقية لـ دورات الإدارة المحلية السبت المقبل

لوعاوز تكون مدرب للإدارة المحلية .. تعرف على دورات tot وكيفية التقديم إليها

غدا.. بدء الاختبارات الاستباقية للدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية

اليوم.. بدء الاختبارات الاستباقية للدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية

2160 من العاملين بالمحليات يجرون اختبارات التنمية المحلية ..صور

تعرف على شروط الترشيح للبرامج التدريبية بسقارة للعام 2019-2020

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

بعد تبنيها حالات حرجة.. ريهام حجاج تطالب متابعيها بعلاج المرضى غير القادرين

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

حل لغز نصف جثة الهرم.. جوزها قتلها وقطعها بالساطور

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور