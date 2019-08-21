مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتألق في دورته الجديدة 2019-2020.. تطبيق أفكار متميزة.. استحداث دورات متخصصة.. زيادة أعداد المتدربين.. وإنشاء موقع للمركز ومجلة إلكترونية

مركز سقارة في دورته الجديدة 2019-2020:

تنفيذ الاختبارات على الحاسب الآلى مباشرة "الاختبارات الإلكترونية"

تشكيل لجنة استراتيجية واستشارية تطوعية من الخبراء بمجال التدريب السياسات العامة

إنشاء فريق عمل تطوعى للتواصل مع قيادات المحافظة ومسئولى منظومة التدريب

تطوير شامل لدورات الـTOT وقادة المستقبل

ضرورة الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية

كشفت مصادر عن الأفكار الجديدة التى سيطبقها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال العام التدريبي الجديد 2019-2020، حيث سيتم تجهيز الموقع الإلكتروني للمركز على الإنترنت ونظام ميكنة العملية التدريبية به، بالإضافة إلى إصدار مجلة إلكترونية دورية لمركز سقارة يتم نشرها على كل المحافظات والعاملين بها، وتنفيذ الاختبارات على الحاسب الآلى مباشرة "الاختبارات الإلكترونية"، وتشكيل لجنة استراتيجية واستشارية تطوعية من الخبراء في مجال التدريب السياسات العامة والاستراتيجيات التطوير والتحسين المستمر وتقيين الأداء والأفكار الابتكارية.وسيتم تطوير أسلوب إدارة صفحة "فيس بوك" وإتاحة جانب من المواد التدريبية عليه وفيديوهات تعريفية للدورات عليه، وإنشاء فريق عمل تطوعى للتواصل مع قيادات المحافظة ومسئولى منظومة التدريب وبناء القدرات بها، بالإضافة إلى المشاركة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورش العمل المجمعة ومتابعة وتنفيذ خطة تطوير بيئة العمل التدريبية.كما سيتم تطوير البنية التكنولوجية "إنترنت وشبكات ومعامل والواى فاي، وتجميل المقر والماكيت الهندسى له وأماكن الاستقبال بالمبانى السكنية والتدريبية".وسيتم انتداب 8 أفراد من المتميزين من خريجى دورات سقارة في المحافظات للعمل به، وتكرار الدورات في مركز تدريب المحافظات، بالإضافة إلى زيادة مسئولية إدارات الموارد البشرية في حسن اختيار المرشحين للتدريب في المحافظات ومتابعة أداء المتدربين بعد عودتهم لجهات عملهم، أى قياس العائد من التدريب، وتطوير شامل لدورات الـTOT وقادة المستقبل من حيث المحتوى التدريبى ومنهجية التدريب وموضوعاته والجانب العلمى التطبيقى لها.وحصل "صدى البلد" على نسخة من شروط الترشيح للبرامج التدريبية التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2019-2020 خلال الفترة من 17 أغسطس الماضى إلى 11 يونيو عام 2020.ونصت الشروط العامة لكل الدورات على ضرورة الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية طبقا لما هو محدد في دول الدورات، والالتزام بترشيح 5 متدربين فقط من كل محافظة لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارى اللغة الإنجليزية فيتم ترشيح 10 متدربين من كل محافظة.كما نصت الشروط أيضا على أن تشمل الترشيحات الديوان العام وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء الفرصة لجميع العاملين بالمحافظة، ويراعى عدم ترشيح نفس المتدرب لأكثر من 3 دورات مختلفة خلال العام التدريبي مع مراعاة عدم ترشيحه لحضور نفس الدورة سبق حصوله عليها إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الدورة.وأكدت الشروط أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة ما دامت تنطبق عليه شروط الحضور، ويقدم المتدرب المرشح خطابا معتمدا ومختوما من جهة عمله بشأن حضوره الدورة المرشحة لها وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضح بها وظيفته الحالية والعمل القائم به ومدى تطابق وظيفته مع الدورة المرشح لها.ويشترط المركز الحصول على أسماء المرشحين للدورات قبل بدء الدورة بأسبوعين على الأقل.وحصل "صدى البلد" على شروط الترشيح للبرامج التدريبية التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2019-2020، الخاصة برؤساء المراكز والمدن والاحياء وانوابهم ومساعديهم بالمحافظات، حيث يشترط المركز ألا يزيد العدد على 2 متدرب، على أن يكون متدرب منهم على الأقل من المستوى الوظيفي الأعلى للفئة الوظيفية المطلوبة كرئيس حى مركز أو مدينة أو حي.أما الشروط الخاصة برؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم للاشتراك بالدورات التدريبية بالمركز، فتنص على أن يتم ترشيح 2 من كل محافظة، على أن يكون أحد المتدربين من المستوى الوظيفى الأعلى للفئة الوظيفية المطلوبة "رئيس وحدة قروية".وتنص الشروط الخاصة بالمديرين والعاملين بجميع الإدارات بديوان عموم المحافظة والمراكز ومجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، على أن يكون المتدرب للدورة من المديرين أو العاملين بالإدارة التى تستهدفها الدورة، ويتم ترشيح 2 من كل محافظة على أن يكون واحد منهم على الأقل من المستوى الأدنى للتخصص المطلوب من العاملين وأن يكون واحد منهم من خارج ديوان المحافظة "من المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية المحلية".بينما تنص على أن جميع الدورات التدريبية يكون التدريب فيها في معمل الحاسب الآلى فقط والتى ليس لها اختبار قبلى لتحديد المستوى ويكون توزيع الأعداد فيها وفقا لعدد السكان وعدد العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، ويشترط أن يكون المرشح للدورة يجيد استخدام الحاسب الآلي وأساسياته ويتم ترشيح 2 متدرب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج بإجمالي 24 متدربا، بينما يتم ترشيح متدرب من محافظات مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر بإجمالي 15 متدربًا.بالإضافة إلى 2 متدرب من وزارة التنمية المحلية في دورات تنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وبرامج "أوتوكاد" للمهندسين العاملين والمديرين بالإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات، والأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم والجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج.ويشترط المركز على كل مرشح لحضور أى من الدورات الالتزام بالتواجد مساء اليوم السابق لبدء الدورة في تمام الساعة 3 بعد الظهر أمام مبنى الأمانة العامة للإدارة المحلية، ويبدأ التدريب من الساعة 9 صباحا ويتم إلغاء الدورة لمن تتعدى نسبة غيابه في المحاضرات 20% بدون إذن مسبق من إدارة المركز.