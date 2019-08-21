الجرم: تنمية المشروعات الصغيرة على رأس أولويات الحكومة لدعم التصنيع

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتجهت خلال الفترة الأخيرة نحو تَبني تَشجيع النشاط الصناعي بشكل كبير؛ عن طريق دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من الناحية المالية والمؤسسية.



وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة البنك المركزي المصري والتي قدم من خلال دعم بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدايةً من عام 2016 ؛ والذي تم استهلاك ما يُجاوز نحو 120 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ فقد قرر البنك المركزي المصري.



وتابع: في يناير 2019؛ وقَف البنك المركزي المصري تمويل الأنشطة التجارية لاستحواذها على نحو 40% من قيمة المخصص لتمويل كافة المشروعات، بهدف دعم النشاط الصناعي والزراعي والخدمي، وأنشطة الطاقة المتجددة، مع التركيز على التصنيع بصفة أساسية؛ باعتباره هو المسئول عن إحداث نقلة نوعية في سبيل الاستفادة من النمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي؛ في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية للطبقات المتوسطة والأكثر احتياجا.



وأكد أن ما قامت به الحكومة؛ من رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 150 مليون جنيه، بدلًا من 75 مليون جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة؛ ليصبح 10 ملايين جنيه ، بدلًا من 5 مليون جنيه، كأحد الآليات التي تَدعم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بأنشاء 4500 مصنع ، من أجل ريادة مكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في الناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف أن هذه الخطوات ستعمل على إعادة توزيع الثروة في صالح صغار المستثمرين، والانعكاسات الإيجابية نتيجة زيادة مكون التصنيع في الاقتصاد؛ على انخفاض أسعار السلع والخدمات؛ مما يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وزيادة القاعدة الصناعية في البلاد.



وأكد على ضرورة إعمال الرقابة الشديدة في شأن التأكد من استغلال الشركات أو الكيانات المقترضة للأموال المخصصة لهم؛ في الأنشطة التي تم الاقتراض من أجلها، من خلال صرف الجزء الأكبر من تلك التسهيلات الائتمانية؛ من خلال موردي تلك الشركات أو الكيانات، بموجب شيكات مصرفية، وتخصيص الجزء الأقل للصرف النقدي، مقابل المصروفات النثرية والدورية؛ من أجل زيادة مضاعف الاستثمار، وإحداث تنمية صناعية حقيقية.



وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس خلال ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع مجلس إدارة الصندوق على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلًا من 75 مليون جنيه. ويأتي ذلك دعمًا لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق الرسالة الاجتماعية وتطوير الأداء المالي وتحقيق الدور الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا قدرتها على توفير عدد كبير من فرص العمل.



كما وافق مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.