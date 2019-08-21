بعد ضبط 10 أكياس حشيش.. أمن الجيزة يغلق دولاب المعلمة داليا في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط ربة منزل بحوزتها مواد مخدرة بمنطقة إمبابة.





وردت معلومات التحريات تفيد قيام داليا السيد ٤٣ سنة ربة منزل ومقيمة شارع المطحن بالاتجار بالمواد المخدرة متخذة من مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامي الآثم.





وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمسكنها وبحوزتها 10 أكياس لجوهرة الحشيش المخدر وزنت كيلو و250 جرامًا.





وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



