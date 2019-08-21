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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:48 ص
نرمين الفقي ودينا
نرمين الفقي ودينا الشربيني و عمرو دياب
مصطفى كرم
نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور لها مع صديقها الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمرو دياب وهو يحتضن دينا الشربيني والتقط بعض الصور مع نرمين الفقي .

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيهم عبر انستجرام.

ونشر تامر حسني فيديو يظهر عمرو دياب برفقته الفنانة دينا الشربيني ، وهما يرقصان مع أصدقائهما على أنغام "دي جي" لأغنية "يوم تلات" التي يغنيها "الهضبة"، والتي تم تسريبها مؤخرًا.

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