ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للسرقة بالدقهلية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:35 ص
ضبط سيدتان كونتا
ضبط سيدتان كونتا تشكيل عصابى للسرقة
همت الحسينى
تمكنت شرطة ميت غمر بالتعاون مع الأهالي من القبض على سيدتين سرقتا مبلغ مالي من أحد الأشخاص أثناء استقلاله سياره عقب خروجه من البنك الأهلى بأحد مراكز الدقهلية وقاموا بتسليمهم للشرطة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن أهالى ميت غمر من ضبط سيدتين قامتا بتكوين تشكيل عصابى للسرقة حيث قامتا بسرقة صبرى عرفة 61 عاما بالمعاش ومقيم جصفا أثناء استقلاله إحدى المواصلات وكانتا داخل السيارة وسرقتا 30 ألف جنيه كانت بحوزته.

وتبين أن المتهمتين هما "ايه .ع .ع 29 لا تعمل ومقيمة الجيزة وبشرى .س .ع 63 عاما لا تعمل ومقيمه بنها، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة واعترفا بارتكاب الوقائع التالية سرقة 30 ألف جنيه عن بلاغ عبد الحى محمد ميت غمر و290 دولارا عن بلاغ رفعت محمد مقيم ميت غمر و32 ألف جنيه عن بلاغ منى عدلى ميت غمر.

بالكشف عنهم جنائيا تبين أن الأولى متهمه فى القضية رقم 1966 جنح العمرانية "نشل "والقضية 7313 جنح أول 6 أكتوبر أما المتهمة الثانية فمتهمه فى القضية رقم 270 "نشل "وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

غرق 4 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

ارتفاع أعداد ضحايا عرس أفغانستان الدامي إلى 80 قتيلا

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

علاج الزائدة الجلدية بنفسك وبدون جراحة

بحضور فنانين ونواب.. نادي الشرقية ينظم حفل زفاف جماعي .. تفاصيل

الإفتاء توضح من يستحق المنقولات في حالة الطلاق أو الخلع

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور