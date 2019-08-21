ضبط سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للسرقة بالدقهلية

تمكنت شرطة ميت غمر بالتعاون مع الأهالي من القبض على سيدتين سرقتا مبلغ مالي من أحد الأشخاص أثناء استقلاله سياره عقب خروجه من البنك الأهلى بأحد مراكز الدقهلية وقاموا بتسليمهم للشرطة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن أهالى ميت غمر من ضبط سيدتين قامتا بتكوين تشكيل عصابى للسرقة حيث قامتا بسرقة صبرى عرفة 61 عاما بالمعاش ومقيم جصفا أثناء استقلاله إحدى المواصلات وكانتا داخل السيارة وسرقتا 30 ألف جنيه كانت بحوزته.



وتبين أن المتهمتين هما "ايه .ع .ع 29 لا تعمل ومقيمة الجيزة وبشرى .س .ع 63 عاما لا تعمل ومقيمه بنها، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة واعترفا بارتكاب الوقائع التالية سرقة 30 ألف جنيه عن بلاغ عبد الحى محمد ميت غمر و290 دولارا عن بلاغ رفعت محمد مقيم ميت غمر و32 ألف جنيه عن بلاغ منى عدلى ميت غمر.



بالكشف عنهم جنائيا تبين أن الأولى متهمه فى القضية رقم 1966 جنح العمرانية "نشل "والقضية 7313 جنح أول 6 أكتوبر أما المتهمة الثانية فمتهمه فى القضية رقم 270 "نشل "وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.