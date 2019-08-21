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فن

هاشتاج #سوسن_بدر يشعل تويتر اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:59 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #سوسن_بدر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد ساعات قليلة من ظهورها فى برنامج صاحبة السعادة الذى تم عرضه أمس على قناة DMC.

ونالت الحلقة ردود أفعال إيجابية واستحسان الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز التغريدات:
#سوسن_بدر
ممثلة راقية

#سوسن_بدر
نفرتيتي بدر الملكه الهاربه من المعبد
حرفيا من احلي و اعظم الحلقات اللي
صاحبه السعاده (إسعاد يونس) عملتها
الست سوسن بدر وجمالها و حلوتها و رقتها
شكرا يا صاحبه السعاده لانك خلتني استمتع
وانا بشوف نفرتيتي جميله الجميلات
سوسن بدر

و #سوسن_بدر....الهاربه من المتحف
الرائعه دائما

انا هاحبك اكتر من كدا ايه؟
#سوسن_بدر

وتحدثت سوسن بدر، خلال الحلقة التى تم عرضها أمس عن اهمية مسلسل "ابو العروسة"، مشيرة الى أنه أعاد للأذهان الطبقة الوسطى؛ والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث كان يناقش قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها.


وأشارت سوسن بدر، إلى أن مسلسل أبو العروسة شبه كل المصريين، ويناقش قضايا قريبة من همومهم اليومية.

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