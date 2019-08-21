تفويج أكثر من 5000 حاج من ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن رحلات التفويج تتم بانتظام منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من اغسطس وحتى اليوم الأربعاء، حيث بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين الى ارض الوطن لـ ٥٢٣٣ حاجا وان اجمالى الحجيج الآن بالاراضى المقدسة ٧٠٩٥ حاجا منهم ٤٦٤٩ بمكة المكرمة و٢٤٤٦ حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة .



وأضاف عبد الموجود، أنه من المقرر أن يشهد غدا الخميس عودة 580 حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على ان يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى ٣٠ أغسطس الجارى لتفويج ١٢ الف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية.



وكان رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، شهد احتفال بعثة القليوبية امس بحجيجها والبدء بتفويجهم الى ارض الوطن بعد تمام مناسك الحج حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة ويسر.



كما قام عبد الموجود بعدد من الزيارات التفقدية للجان المطارات للتأكد من توافر كافة الخدمات والتيسيرات للحجيج وسرعة انهاء اجراءات العودة وان أعضاء البعثة يؤدون عملهم وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودي.



وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى انه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وان حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام .



وجديرا بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.