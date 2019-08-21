السودان يشكل مجلسه السيادي.. وانهيار الاقتصاد القطري.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، الضوء على أهم القضايا في الشأن الإماراتي المحلي، والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، التي سلطت الضوء على مغادرة عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، الذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 - 29 أغسطس الحالي.ومن الإمارات، نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأديب حبيب الصايغ، حيث أكد سموهما أن الفقيد أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب، وقامة أدبية وثقافية رفيعة.ومن السودان، أعلنت الأطراف السودانية الرئيسية، تشكيل مجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرًا.وقال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي إن: "مرسومًا دستوريًا صدر بتشكيل مجلس السيادة" المؤلف من 11 عضوًا وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح اليوم أمام رئيس القضاء.ومن قطر، أظهرت بيانات رسمية حديثة تصاعدًا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي، أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.ودوليا، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تواصل مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الاتحادي استقبال أوراق الترشح، خلال الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات استقبال 372 طلبًا، منها 133 أمرأة، و239 رجلًا.فيما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطة إلى مجلس الأمن، تنديده بالهجمات المتواصلة للحوثيين على المنشآت المدنية في السعودية. وذكر أن التطورات في عدن وأبين تدل على صعوبة تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في عدن يؤثر في النسيج الاجتماعي، ويشل مؤسسات الدولة، فيما أكدت الجامعة العربية أن الأوضاع في اليمن تثير الانزعاج وتمزق، وحدة البلاد.ومن تركيا، فرقت قوات مكافحة الشغب التركية، بعنف تظاهرات، في محافظة ديار بكر الكردية جنوب شرقي البلاد، مستخدمة الهراوات، ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع، ضد المحتجين الغاضبين من إطاحة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ثلاثة رؤساء بلديات، جرى انتخابهم قبل خمسة أشهر.ومن صحيفة الاتحاد، قال المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر.وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.يبدأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، جولة أوروبية، من العاصمة الألمانية برلين قبل التوجه إلى باريس ثم إلى مدينة بياريتس الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع.