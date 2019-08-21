لجنة برلمانية تكشف موعد فرض ضرائب على فيسبوك

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن حجم التجارة الإلكترونية خاصة فيس بوك تمثل حاليًأ رقمًا مهمًا في التجارة العالمية، وهذا الأمر يدفع البرلمان والحكومة لبحث إصدار تشريع للاستفادة ضريبيًا من هذه المبيعات، وفرض ضريبة على فيس بوك.



وأضاف "عمر شيبة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه رغم الصعوبات التي قد يواجها قانون الضريبة على التجارة الإلكرتونية وفيس بوك، إلا أن التركيز على إصدار القانون خلال دور الانعقاد الخامس أمر مهم جدًا.



وأكد أن اجتماع وزارة المالية مع ممثلي فيسبوك لبحث فرض ضريبة على فيسبوك والمبيعات الإعلانات التي تتم خلاله، يأتي من باب الحوار المجتمعي، لأن ممثلي فيسبوك لهم دور مهم في تفعيل القانون.



وعقدت وزارة المالية اجتماعًا مع ممثلي شركة فيسبوك ، في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.