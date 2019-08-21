يلتقى عددا من المسئولين.. رئيس مجلس النواب اليمني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسئولين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين والأوضاع التي تشهدها اليمن.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس النواب اليمني، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



