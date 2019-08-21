اليونان: لن نقدم أى تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية للوصول إلي سوريا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء أن أثينا لن تقدم تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" للوصول إلى سوريا.



وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتاديس فارفيتسيوتيس، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "إن اليونان لن تقدم تسهيلات لناقلة إيرانية تبحر في المتوسط لتسليم النفط إلى سوريا.. لسنا على استعداد لتسهيل مسار هذه السفينة إلى سوريا".



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد توعد بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا، موضحا أن أي جهة تتعامل مع هذه الناقلة أو تساعدها أو تسمح لها بالرسو، معرضة لخطر العقوبات من الولايات المتحدة".



بدورها، نفت اليونان أمس تلقيها أي طلب برسو "أدريان دريا-1" في موانئها، في حين تمتنع طهران عن كشف وجهة السفينة، مكتفية بالقول إنها "تواصل مسيرها في المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة لها".

