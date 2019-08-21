إزالة 22 مكمورة فحم بكفر البطيخ في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية والإدارة الزراعية بكفر البطيخ.



وأسفرت الحملة عن إزالة 22 مكمورة بمساحة فدان بام الرضا وكفر البطيخ داخل نطاق مركز كفر البطيخ وطريق الميناء.



يأتي ذلك في اطار خطة محافظة دمياط بإزالة التعديات على الأرض الزراعية وكذلك الارتقاء بمستوى المحيط البيئي بإزالة مكامير الفحم المضرة البيئة بمدن وقرى المحافظة حيث تم ازالة ما يقرب من 670 مكمورة فحم حتى الان داخل نطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.



وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حملات ازالة مكامير الفحم مستمرة لحين ازالة جميع المكامير المضرة بالبيئة والمضرة صحيا وتقنين اوضاع المكامير.