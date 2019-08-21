ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 22 مكمورة فحم بكفر البطيخ في دمياط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:53 ص
إزالة 22 مكمورة فحم
إزالة 22 مكمورة فحم بكفر البطيخ في دمياط
زينب الزغبي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية والإدارة الزراعية بكفر البطيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 22 مكمورة بمساحة فدان بام الرضا وكفر البطيخ داخل نطاق مركز كفر البطيخ وطريق الميناء.

يأتي ذلك في اطار خطة محافظة دمياط بإزالة التعديات على الأرض الزراعية وكذلك الارتقاء بمستوى المحيط البيئي بإزالة مكامير الفحم المضرة البيئة بمدن وقرى المحافظة حيث تم ازالة ما يقرب من 670 مكمورة فحم حتى الان داخل نطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حملات ازالة مكامير الفحم مستمرة لحين ازالة جميع المكامير المضرة بالبيئة والمضرة صحيا وتقنين اوضاع المكامير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكامير الفحم تثير غضب الأهالي بكفر الشيخ.. تنفيذ إزالات للمخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.. والمحافظ: تطوير 16 مكمورة في 3 مراكز.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ : حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة

إزالة 16 مكمورة فحم بكفر البطيخ

ترشيحاتنا

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

الإفتاء توضح آراء الفقهاء حول تدليك القدم أثناء الوضوء

أمير عزمي: رحيل كهربا أمر يخصه.. وأحمد مدبولي لاعب متميز.. فيديو

البيطريين: انتشار الديدان على شواطئ الإسكندرية مسئولية الصرف الصحي

القوات البحرية المصرية والصينية تنفذ تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

بحضور فنانين ونواب.. نادي الشرقية ينظم حفل زفاف جماعي .. تفاصيل

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور