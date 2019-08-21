ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باور يعود بأجواء مشوقة مع الموسم السادس والأخير

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:34 ص
باور
باور
شيرى نبيل
يعود مسلسل "باور" بأجوائه المشوقة التي تستكشف عالم النخبة في منهاتن وما يدور في كواليس حياتها من خبايا وأسرار وجرائم في الموسم السادس والأخير، مع 15 حلقة تأخذ المشاهدين مرة جديدة إلى عالم الجريمة والغدر والصراع من أجل البقاء.

وكان المسلسل الحائز على الجوائز، وهو من إنتاج STARZ الأصلية، وقد نجح في استقطاب جمهور كبير، وحظي بثناء نقدي واسع، منذ بدء عرضه عام 2014.

ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة جميع حلقات الموسم الأخير على STARZPLAY، الخدمة الرائدة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب، حيث ستتم إضافة كل حلقة جديدة أسبوعيًا في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. وبذلك، يمكن للمشتركين المشاهدة في أي وقت وفي أي مكان، ابتداءً من 26 أغسطس.

وتبدأ أحداث الموسم السادس مع جيمس (غوست) سانت باتريك وهو يسعى للانتقام من شريكه السابق وصديقه الذي غدر به، حيث أخرجت هذه الخيانة "غوست" عن طوره بعدما شعر بأن الأشخاص الذين كان يعتبرهم عائلته لم يكونوا أهلًا للثقة، ويقرر أن النجاح سيكون الرد الأقوى على ما فعلوه. ومع اقتراب المباحث الفيدرالية من إدانته، يجب على "غوست" أن يبقى حذرًا ممن قد يشي بأعماله الإجرامية السابقة.

جدير بالذكر أن "باور" هو فكرة كورتني إيه كيمب التي تشارك في إدارة العمل علاوةً على دورها كمنتج منفذ مع جاري لينون. ويشارك كيرتيس (فيفتي سنت) جاكسون أيضًا كمنتج منفذ عبر شركته "جي-يونيت فيلم آند تيليفجن"، بالاشتراك مع مارك كانتون من خلال شركة "أتموسفير إنترتينمت إم إم". كما يضم فريق المنتجين المنفذين أيضًا كلًا من راندال إيميت، شانا ستاين وبارت ويرنيش.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

الإفتاء: مصافحة الرجال للنساء لا تبطل الوضوء في هذه الحالة

الإفتاء توضح آراء الفقهاء حول تدليك القدم أثناء الوضوء

غرق 4 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

الإفتاء توضح من يستحق المنقولات في حالة الطلاق أو الخلع

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور