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محافظات

زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:28 م
زراعة دمياط: العمل
زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن
زينب الزغبي
أعلن المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، استمرار المرور الميداني على زراعات القطن صنف جيزة 92 بناحية الهواشم وذلك للاطمئنان على حالتها.

وأوضح سميح عبد السميع خلال بيان صادر عنه، أهمية محصول القطن كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية التي تمتاز بها محافظة دمياط خاصة صنف جيزة 92 فائق الطول والجودة.

كما شدد سميح عبد السميع على ضرورة توعية المزارعين باتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وبدأ هذا بشكل ملحوظ هذا العام وأن المحصول قد حظى على اهتمام كبير من أجل الزيادة الإنتاجية والجودة، مشيرا إلى أن المديرية نظمت عددا من الندوات لتوعية المزارعين في كافة الأمور المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى عقد لقاءات دورية معهم للإجابة على كافة الاسئلة الخاصة بالزراعة.
زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن
زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن
زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن
زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن

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