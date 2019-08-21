زراعة دمياط: العمل على الزيادة الإنتاجية لمحاصيل القطن

أعلن المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، استمرار المرور الميداني على زراعات القطن صنف جيزة 92 بناحية الهواشم وذلك للاطمئنان على حالتها.





وأوضح سميح عبد السميع خلال بيان صادر عنه، أهمية محصول القطن كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التعاقدية التي تمتاز بها محافظة دمياط خاصة صنف جيزة 92 فائق الطول والجودة.



