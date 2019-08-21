بعد الإقبال عليها.. التنمية الثقافية يمد فترة الاشتراك بــ صنايعية مـصــر

نظرا للإقبال على مبادرة "صنايعية مـصــر" للتدريب المهنى والحرفى، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضى كحملة لحماية التراث وإعادة إحيائه، تقرر مد فترة الاشتراك بالمبادرة حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من المنحة التى يقوم بتنفيذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية.



يذكر أن المبادرة تهدف إلى إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء والعمل على تأهيل جيل جديد من المبدعين من سن 18 سنة حتى 40 عاما، وتدريبهم على الحرف التقليدية والتراثية.



ويشمل التدريب مجالات "أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية"، ويُمنح المتدربون شهادة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها إلى 8 أشهر تتم على مرحلتين.