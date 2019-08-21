ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد الإقبال عليها.. التنمية الثقافية يمد فترة الاشتراك بــ صنايعية مـصــر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظرا للإقبال على مبادرة "صنايعية مـصــر" للتدريب المهنى والحرفى، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضى كحملة لحماية التراث وإعادة إحيائه، تقرر مد فترة الاشتراك بالمبادرة حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من المنحة التى يقوم بتنفيذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية.

يذكر أن المبادرة تهدف إلى إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء والعمل على تأهيل جيل جديد من المبدعين من سن 18 سنة حتى 40 عاما، وتدريبهم على الحرف التقليدية والتراثية.

ويشمل التدريب مجالات "أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية"، ويُمنح المتدربون شهادة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها إلى 8 أشهر تتم على مرحلتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة النواب: نطالب بدعم مبادرة صنايعية مصر لتوفير فرص العمل للشباب

تعرف على شروط الاشتراك في مبادرة صنايعية مصر..فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

حكاية طريفة لـ عبد المطلب ولبلبة.. قلدته من صغرها وصالحته بهدية.. نوستالجيا

اخبار الفن والفنانين .. رقصة دينا الشربيني مع عمرو دياب .. وتركى ال الشيخ يعلن عن مفاجأة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوق السيارات المستعملة.. أسعار هيونداى كارينز بعد التخفيضات.. فيديو

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور