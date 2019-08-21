ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:26 م
مواطنون يتبرعون بالدم
مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر
شمس يونس
دشن مجموعة من رجال الدين والأهالي مبادرة لتقديم الدعم والتبرع بالدم عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لصالح مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

وقاموا بزيارة المستشفى ضمن وفد من الشباب وأعضاء الطرق الدينية بالمحافظة وقدموا تبرعات لخدمة المرحلة الثالثة للمستشفى.

ونظّم فريق العلاقات العامة بالمستشفى جولة لوفد الزوار في أقسام المستشفي المختلفة للتعرف على طبيعة العمل وخدمة مرضى السرطان بالصعيد بالمجان داخلها، وقاموا بالتبرع بالدم بالكامل لصالح بنك الدم بالمستشفى لتوفير كميات من أكياس الدم للمرضى، كما تبرعوا بمبلغ جمعوه فيما بينهم لصالح المرحلة الثالثة بالمستشفى.

من جانبه قال الشيخ محمد إبراهيم، إمام وخطيب مسجد الشيخ أحمد الذهبي، أكبر المساجد بمدينة البياضية وعضو لجنة المصالحات وكيل مشيخة الطريقة الجعفرية بمحافظة الأقصر، بإلقاء خطبة على عدد من المرضى وذويهم في منطقة الإنتظار داخل المستشفى لحثهم على الصبر في مواجهة المرض الخبيث، وفضل المريض ومحبة الله له بهذا النوع من الابتلاء، وقدّم شكره لجميع المتبرعين، وحثهم على ضرورة تواصل تبرعهم.
شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر
شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر
شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر
شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر
شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الهلال الأحمر بالأقصر يوزع الهدايا على مرضى السرطان.. صور

طلاب مدرسة يتبرعون ب 350 ألف جنيه من مصروفاتهم لمرضى السرطان بشفاء الأورمان.. صور

وفد من الأزهر والأوقاف يدعم مرضى السرطان في الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

مايك بومبيو: سنتحرك ضد إيران في هذه الحالة

٣ لصوص يقتحمون محل ملابس بالموسكى ويسرقون 335 ألف جنيه

بعد قرار وزير التموين.. شروط منح تراخيص فتح مخبز بلدي جديد

لا مانع بشرط .. فتوى جديدة لدار الإفتاء تجيز كتابة القرآن الكريم على الأرض

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

حل لغز نصف جثة الهرم.. جوزها قتلها وقطعها بالساطور

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور