شاهد.. مواطنون يتبرعون بالدم لمرضى السرطان في الأقصر

دشن مجموعة من رجال الدين والأهالي مبادرة لتقديم الدعم والتبرع بالدم عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لصالح مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.



وقاموا بزيارة المستشفى ضمن وفد من الشباب وأعضاء الطرق الدينية بالمحافظة وقدموا تبرعات لخدمة المرحلة الثالثة للمستشفى.



ونظّم فريق العلاقات العامة بالمستشفى جولة لوفد الزوار في أقسام المستشفي المختلفة للتعرف على طبيعة العمل وخدمة مرضى السرطان بالصعيد بالمجان داخلها، وقاموا بالتبرع بالدم بالكامل لصالح بنك الدم بالمستشفى لتوفير كميات من أكياس الدم للمرضى، كما تبرعوا بمبلغ جمعوه فيما بينهم لصالح المرحلة الثالثة بالمستشفى.



من جانبه قال الشيخ محمد إبراهيم، إمام وخطيب مسجد الشيخ أحمد الذهبي، أكبر المساجد بمدينة البياضية وعضو لجنة المصالحات وكيل مشيخة الطريقة الجعفرية بمحافظة الأقصر، بإلقاء خطبة على عدد من المرضى وذويهم في منطقة الإنتظار داخل المستشفى لحثهم على الصبر في مواجهة المرض الخبيث، وفضل المريض ومحبة الله له بهذا النوع من الابتلاء، وقدّم شكره لجميع المتبرعين، وحثهم على ضرورة تواصل تبرعهم.