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الصين تسجل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور إتش 5 إن 6

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الصين، اليوم، الأربعاء، اكتشاف إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 6) في العاصمة (بكين).

وذكر مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان اليوم - أن الإصابة تعود لمواطن يبلغ من العمر 59 عاما يقيم في بكين منذ ثلاثة أشهر وتعرض لدواجن مذبوحة قبل أن تظهر عليه أعراض المرض في السادس من الشهر الجاري.

وأضاف المركز أنه تم تأكيد الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 6) يوم 17 أغسطس الجاري، فيما اتخذت سلطات بلدية العاصمة تدابير استجابة وفقا للمتطلبات ذات الصلة للوقاية والمكافحة.

وتم الإعلان عن حالة الإصابة البشرية الأولى بفيروس أنفلونزا الطيور إتش 5 إن 6 في مايو 2014 في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وجاءت الإصابات المسجلة بالمرض نتيجة للتعرض للدواجن الحاملة للفيروس، فيما لم يتم تسجيل أي انتقال للفيروس بين إنسان وآخر حتى الآن.

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