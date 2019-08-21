رئيس صرف القاهرة يتابع حدوث الكسر بخط الطرد في محطة عين شمس

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي الخارج من محطة عين شمس بقطر 1200 مم فجر اليوم، وتم التعامل الفوري دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأضافت الشركة، أنه تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات، وتم شفط المياه من الشوارع الرئيسية "مؤسسة الزكاة، وشارع الترولي"، وجارى حاليا التعامل مع الشوارع الفرعية، ولا يوجد أى تأثيرات مرورية.



وأوضحت الشركة في بيان، أن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع بنفسه أعمال الإصلاح وشفط المياه.