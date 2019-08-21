ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا لقانون حماية المستهلك.. اعرف الفترة المسموح فيها بإعادة السلعة بعد شرائها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:26 م
قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك
عبد الرحمن سرحان
يعتبر قانون حماية المستهلك الجديد، من التشريعات المهمة التي أقرها البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي وضع مجموعة من الضوابط التي تمنع جشع التجار.

كما نظم القانون العلاقة بشكل أكبر بين البائع والمستهلك، ومن ضمنها حق المستهلك في إعادة السلعة بعد شرائها في مدة محددة وبضوابط معينة.

ونستعرض فما يلي أهم ما جاء بقانون حماية المستهلك، والذي دخل رسميا حيز التنفيذ:

* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.

* الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية أو العالمية المعتمدة للمنتج.

* كتابة مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

* الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة.

* حظر تخزين السلع الاستراتيجية وعدم بيعها.

* تسليم المستهلك فاتورة تشمل رقمه الضريبي وسعر المنتج.

* حظر تداول المنتجات التي بها تمييز بين المواطنين أو تخل بقواعد النظام والآداب العامة.

* إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات التي تعلنها الشركات المنتجة.

* حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتج دون تصريح.

* للمستهلك حق استبدال وإعادة السلع خلال 14 يوما دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيوب بها.

* غرامة مليوني جنيه والسجن المؤبد إذا أدى فساد السلعة لوفاة أحد.

* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.

* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.

* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.

* منح العاملين بجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية.

* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار.

* في حالة التعاقد بنظام أقسام الوقت "التايم شير" يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مندوبو المبيعات في خطر بسبب قانون حماية المستهلك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فاصل مهاري.. فيديو ترويجي جديد لـ محمد صلاح

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

مصدر حبي وفخري.. هنا شيحة توجه رسالة لـ ابنها احتفالا بعيد ميلاده

الإفتاء: مصافحة الرجال للنساء لا تبطل الوضوء في هذه الحالة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أمير عزمي مجاهد: مدرب الناشئين بـ الزمالك خسر 0-5 ثم انتقدنا في اليوم نفسه

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

حل لغز نصف جثة الهرم.. جوزها قتلها وقطعها بالساطور

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور