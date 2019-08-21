السفارة الفرنسية: قمة مجموعة السبع تسعى لإيجاد حلول فعلية لمكافحة جميع أشكال اللامساواة

ينعقد في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بمدينة بياريتز بحضور الرئيس السيسي حيث يمثل هذا المؤتمر حدثًا أساسيًا في فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع التي وضعت مكافحة أوجه انعدام المساواة في محور المناقشات الجارية.



وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها اليوم أن مجموعة الدول السبع تضم بصيغتها غير الرسمية كلا من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي لافتة الي ان قمة بياريتز بصيغته المتجددة، تضم بلدانًا شريكة، لا سيما مصر و بلدان الأفريقية أخرى من أجل طرح حلول مشتركة، أي حلول فعلية لمكافحة جميع أشكال اللامساواة.



وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2018 "فإنّ العصر الذي يتسنى فيه لمجموعة من البلدان الثرية أن تقرر وحدها مصير العالم قد بات غابرًا" وفقا للبيان الصادر عن السفارة.



وحددت فرنسا في إطار رئاستها لمجموعة الدول السبع وبغية مكافحة أوجه اللامساواة، خمس أولويات وهي مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة؛ و تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية والانتقال البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوّع البيولوجي والمحيطات.



كما تضمنت القمة ايضا العمل من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تزعزع أسس مجتمعاتنا، واغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي محوره الانسان؛ وتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.