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وزير الدفاع الروسي: الوضع على حدودنا الغربية ما زال متوترا بسبب الناتو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:27 م
سيرجي شوجو
سيرجي شوجو
أ ش أ
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شوجو أن الوضع على الحدود الغربية لروسيا ما زال متوترًا بسبب تزايد وجود قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شويجو، خلال افتتاح جلسة قيادات وزارة الدفاع، اليوم، الأربعاء: "إن الوضع على الحدود الغربية لبلادنا يتسم بتعزيز الوجود العسكري لحلف الناتو في أوروبا الشرقية، ونشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في بولندا ورومانيا، وتوسيع التعاون العسكري للحلف مع فنلندا والسويد".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "نتخذ مجموعة من التدابير من أجل التخلص من هذه التهديدات"، مشيرا إلى أن المنطقة العسكرية الغربية ستحصل قبل نهاية العام الحالي على أكثر من 1300 قطعة جديدة وحديثة من المعدات العسكرية.

ولفت الوزير الروسي إلى إجراء أكثر من 20 تدريبًا عسكريا بالمنطقة العسكرية الغربية واستمرار تزويد القوات بالعسكريين المتعاقدين.

وأوضح أن ثلاثة تدريبات عسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستُجرى في هذا العام بمشاركة وحدات عسكرية من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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