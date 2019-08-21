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محافظات

عودة الكهرباء لثلاث مناطق بالوادي الجديد بعد انتهاء أعمال الصيانة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:26 م
عودة الكهرباء لثلاثة
عودة الكهرباء لثلاثة مناطق بالوادى الجديد
منصور ابو العلمين
قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد انه تم انتظام خدمات التيار الكهربائي فى 3 مناطق بعد انقطاع استمر 5 ساعات لاعمال الصيانة الدورية .

واضاف ان المناطق التى انقطع عنها التيار هى المنطقة الصناعية وحى بطريق الداخلة ومنطقة محطة مياه الخارجة رقم 5 ، مضيفا انه تم عمل صيانة للمحولات ولوحات التوزبع وذلك لزيادة الاحمال وضمان تقديم خدمة افضل للمواطنين طوال فترة الصيف .

واشار الطماوى ان المحافظة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء تقوم بصيانة مستمرة لكافة لوحات التوزيع خلال هذه الفترة بمدينة الخارجة والقرى التابعة لها ، وانه يتم ابلاغ المواطنين قبل عملية قطع التيار لاخذ الاحتياطات اللازمة .

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