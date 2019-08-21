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ديني

لا مانع بشرط .. فتوى جديدة لدار الإفتاء تجيز كتابة القرآن الكريم على الأرض

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:33 م
صدى البلد
إيمان طلعت
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا مضمونة : ( في بعض الكتاتيب في البلاد الإسلامية لا يتوافر لدى التلاميذ أو بعضهم ألواح لكتابة القرآن الكريم عليها بغرض حفظه وتعلمه، ولا وسيلة أمامهم إلا أن يكتبوه على الأرض، فهل يجوز ذلك شرعًا ؟).

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه إذا كانت الكتابة على الأرض هي الوسيلة المتاحة لتحفيظ القرآن في هذه البلدان؛ فإنه لا مانع حينئذٍ من الكتابة على الأرض.

واشارت الى أنه لا مانع من كتابة القرآن على الأرض بشرط أن يكون ذلك في بقعةٍ تُحمَى من المرور أو الجلوس عليها أو وضع شيء فوقها، وتكون الكتابة بطاهر وعلى طاهر، ويكون محو الكتابة بالأيدي لا بالأرجل، بحيث يُتَعامَل مع هذه الكتابة وموضعها بمنتهى الاحترام والتقدير الواجبين لآيات القرآن الكريم.

وتابعت: هذا مع التنبيه على أن ذلك موضع حاجة وضرورة يزول بزوالها.

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