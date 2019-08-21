تمردت على التقاليد.. فتاة جريئة تتجول في الشارع السعودية بملابس رياضية

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جدًا سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلًا تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU — مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته فتاة سعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خلعت فيه العباءة السعودية والزي الرسمي للنساء بالمملكة.وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشطة معروفة في مجال حقوق المرأه في السعودية، والمعروف عنها التحرر والخروج عن العادات والتقاليد ولكن تلك المرة كانت المفاجأة والصدمة الكبرى حيث خرجت للتنزه في الشارع بملابس رياضية وبالنسية لبعض السعوديين هي ملابس فاضحة.كتبت الفتاة عبر حسابها على تويتر أنها تجولت في الشوارع بالزي التي كانت ترتديه و لم يعترضها أحد ، و لكن اعرضت لوابل من النقد بعد نشرها لذلك الفيديو عبر حسابها .