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منوعات

تمردت على التقاليد.. فتاة جريئة تتجول في الشارع السعودية بملابس رياضية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:08 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته فتاة سعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خلعت فيه العباءة السعودية والزي الرسمي للنساء بالمملكة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشطة معروفة في مجال حقوق المرأه في السعودية، والمعروف عنها التحرر والخروج عن العادات والتقاليد ولكن تلك المرة كانت المفاجأة والصدمة الكبرى حيث خرجت للتنزه في الشارع بملابس رياضية وبالنسية لبعض السعوديين هي ملابس فاضحة.

كتبت الفتاة عبر حسابها على تويتر أنها تجولت في الشوارع بالزي التي كانت ترتديه و لم يعترضها أحد ، و لكن اعرضت لوابل من النقد بعد نشرها لذلك الفيديو عبر حسابها .










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