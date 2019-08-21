ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضبع لـ سكاي نيوز: داعش تتراجع بقوة.. وأوروبا صامتة أمام جرائم الإخوان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:30 م
صدى البلد
صدى البلد
قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، إن التمادي الإخوانى الإرهابى فى أوروبا ملحوظًا، ومن بعد ثورة 30 يونيو وتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من الارهاب وعدم اقتصاره على مصر بدأنا نشاهد الإرهاب ينتقل من دولة لدولة ومن قارة لقارة.

وأضاف محمود الضبع ، خلال لقائه على قناة سكاى نيوز عربية، أنه فى وقت انتشار الجماعات الإرهابية فى أوروبا تجد صمت من الاتحاد الاوروبى والدول العظمى، حيال اتخاذ أى إجراء رادع ضد الجماعات الإرهابية، وبالتحديد الجماعة الإخوانية الإرهابية باعتبارها السبب الرئيسي فى تمدد الإرهاب فى الدول الاوروبية والعربية ومن يدعمها من الدول، مضيفا أن هناك صمت على الجماعات الإرهابية من الدول العظمى حتى الآن. 

وتابع أنه بالرغم من وضوح صورة الجماعات الإرهابية أمام العالم، وخطر يهدد أى دولة من دول العالم ولكن هناك دول فى الاتحاد الأوروبى مساندة لهذا الفكر الإرهابى، وما يفعله الفكر الإرهابي، والجماعات الجهادية فى الوطن العربى والشرق الأوسط ، والبعض من الدول يصفها امور معارضة أو معارضة مسلحة، وهذه الجماعة لن ينتهى تماديها إلا بتحالف عالمى يواجه خطر هذه الجماعات الإرهابية، فوجودهم يهدد العالم وليس الشرق الأوسط أو الدول العربية فقط.

وعن الاوضاع فى السودان وتشكيل المجلس السيادى، قال الضبع، إن التوافق بدأ يظهر سريعًا بالسودان ومتوقع أن يتم تشكيل المجلس المكون من 11 شخصًا سيكون قريبًا خاصة وأن قوى الحرية قدمت أسماء 5 شخصيات لتمثيلها فى المجلس السيادى الانتقالى الذى سيتولى مهامه فى هيكلة أمور الدولة خلال 39 شهرًا. 

وتابع الضبع، أنه أول أمس شهد العالم محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بتهمه الفساد وحيازة النقد الأجنبي، والعملة السودانية، مضيفا أن السودان ستستقر على أسماء التشكيل فى الفترة القليلة المقبلة، ولا يوجد أى مشكلة فى الأسماء إلى شخص واحد رفض الانضمام. 

وعن تنظيم داعش فى سوريا، والعراق، الذى استعادة قوته أكد محمود الضبع، أن تنظيم داعش الإرهابى ينحدر فى الفترة الحالية، أن الجيوش العسكرية لدولة ليبيا وسوريا والعراق تتحرك لدحرهم وتحجيمهم من جديد، وفى ليبيا القوات العسكرية لا تجد عقبات فى تحجيم الجماعات الإرهابية، ولكن يوجد هناك دول خارجية تمولهم وكذلك فى سوريا، فتنظيم داعش يتراجع فى الدول العربية إلى أن يتم الانتهاء منه. 

ويشكل الجماعات الإخوانية خطر يهدد ويدعم التيارات شديدة الخطورة فى أوروبا والدول العربية ولابد من اتخاذ إجراء عالمى من الدول العظمى والأوروبية، لهدم التيارات شديدة الخطورة.

ترشيحاتنا

إيران تعلن استعدادها لعقد اتفاق عدم اعتداء

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني بصحبة عمرو دياب

الإفتاء توضح آراء الفقهاء حول تدليك القدم أثناء الوضوء

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

حل لغز نصف جثة الهرم.. جوزها قتلها وقطعها بالساطور

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور