ناصر ماهر... لاعب أصابته لعنة السعيد فرحل سريعا عن الأهلي

رحل ناصر ماهر مره اخرى الي نادي سموحه قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حيث قد انتقل اللاعب الشاب من قبل الى الفريق السكندري صيف 2017 قبل أن يعود للأهلي في صيف 2018 وينتهى به المسار سريعا.



كان ناصر ماهر قد عاد الى النادي الاهلي قادما من نادي سموحة بعد انتهاء إعارته ووضعته الجماهير الحمراء خليفة للاعب عبد الله السعيد خاصة بعد رحيل الأخير عن النادي بعدما امتلك منطقة صناعة اللعب لأكثر من 6 سنوات فترك ثغرة واضحة بعد رحيله عن النادي.



قدم صاحب ال22 عاما مستويات مميزة في تجربته الاولى مع سموحة حيث استطاع في 31 مباراة أن يسجل 9 أهداف ويصنع 10 و قاد فريقه للوصول لنهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخ النادي السكندري قبل الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1). وقدم أداء جعل كل من شاهده يصفق له.



تصريح غير موفق:



لم يحالف اللاعب الشاب التوفيق في تصريحه الشهير حينما قال" إنه ليس بديلا لأحد ورجعت الفريق كي ألعب أساسيا"

مما أعتقد العديد من الجماهير بشعوره بالغرور بكونه الوحيد في الفريق الذى سيشغل هذه المنطقة لسنوات ولكنه لم يكمل سوى ستة أشهر فقط ولعب ناصر ماهر الموسم الماضي 23 مباراة بالدوري سجل خلالهم هدفا وصنع إثنين، و10 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.



أزمة الجهاز الفني:.



فقدت الجماهير الحمراء الثقة في لاعبها الشاب ناصر ماهر خاصة بعد أزمته مع الجهاز الفني للفريق واستبعاده من مباراة حوريا كوناكري الغيني نتيجة عدم التزام اللاعب وقد علم أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق بوجود اللاعب في مباراة ملعب خماسي قبل المباراة وجعل غيابه مؤثر لدى الجمهور بشعوره عدم تحمله للمسؤولية وأثر هذه الأزمة لم يشارك في بقية مباريات دوري ابطال افريقيا وقد خسر النادي الأهلي من الترجي التونسي في النهائي بمجموع المبارتين ذهابا وايابا بنتيجة 4-3 .





لعنه السعيد:.



إصابة اللاعب الشاب ناصر ماهر بلعنة السعيد بعدما أخذ مكانه في النادي في مركز صناعة اللعب ولم يستطيع إجبار زملائه اللاعبين على أهميته في الملعب ولم يشعر به الجماهير في الملعب خاصة أن ارقامه دائما ما كانت تقارنه الجماهير بالسعيد الذى رحل عن الأهلي مؤخرا مما قلل نسبة اقتناع الجماهير باللاعب.



عودة صالح جمعة:

طالبت الجماهير بصانع لعب يجمل الأداء ويجعل الفريق في شكل أفضل بعد رحيل عبد الله السعيد عن الفريق. وطالبوا بعودة اللاعب صالح جمعة الذى قد انتقل إلى الفيصلي السعودي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة قبل أن يعود ويلتزم مع النادي الأهلي ليشارك بشكل مستمر مع الفريق مما تلاشى فرص مشاركة صاحب ال22 عاما وألزم دكة الفريق .



انتقال سموحة:



عدم مشاركته المستمرة مع الفريق جعلته يوافق على اعارته الى سموحة لكي يستعيد مستواه ويشارك بالمباريات خاصة مع مدرب سموحه حسام حسن الذى يستطيع اخراج ما بداخل اللاعب ويجعله متوهجا فهل يستغل الماهر الفرصة لكي يعود مرة أخري للنادي الأهلي أم سيصبح مصيره مثل بقية اللاعبين الذين رحلوا عن النادي ولم يعدوا.















