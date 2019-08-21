تعاني العديد من السيدات من عدم المهارة فى طريقة إعداد عجينة البيتزا، ما يدفع بعضهن إلى اللجوء لشراء العجينة جاهزة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك الشيف غادة التلي طريقة عمل "تورتيلا بحشوة البيتزا".



مقادير تورتيلا بحشوة البيتزا

عيش تورتيلا

بصل

بيبروني أو سلامي مشروم

جبنة موتزريلا

فلفل أخضر

زيتون أسود شرائح



للوجه

جبنة موتزريلا

صلصة بيتزا

سلامي

رشة زعتر



طريقة تحضير تورتيلا بحشوة البيتزا:

* يدهن العيش بصلصة البيتزا ويوضع عليها السلامي والمشروم والفلفل الأخضر والزيتون الأسود وتلف.



* توضع في صينية وتدخل الفرن.



* يدهن الوجه بصلصة البيتزا ويوضع عليها شرائح سلامي ورشة جبنة موتزريلا وزعتر مجفف.



* تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتقدم ساخنة.