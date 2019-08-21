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اقتصاد

للموظفين بالدولة .. تعرف على العلاوات وفقا لقانون الخدمة المدنية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:57 م
العلاوات التي يحصل
العلاوات التي يحصل عليها الموظف
آية الجارحي

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن العلاوات المستحقة للموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية .

وأوضح الجهاز في رده على تساؤل أحد الموظفين حول العلاوات المستحقة للموظف طبعا لقانون الخدمة المدنية، أن الموظف يحصل على 3 علاوات .

ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الموظف يحصل على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

وأشار إلى أن العلاوة الثانية هي علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويجوز منحها طبقا للشروط المقررة في القانون، أما العلاوة الثالثة هي علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي على النحو المقرر قانونا.

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