للموظفين بالدولة .. تعرف على العلاوات وفقا لقانون الخدمة المدنية



كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن العلاوات المستحقة للموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية .



وأوضح الجهاز في رده على تساؤل أحد الموظفين حول العلاوات المستحقة للموظف طبعا لقانون الخدمة المدنية، أن الموظف يحصل على 3 علاوات .



ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الموظف يحصل على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.



وأشار إلى أن العلاوة الثانية هي علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويجوز منحها طبقا للشروط المقررة في القانون، أما العلاوة الثالثة هي علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي على النحو المقرر قانونا.

