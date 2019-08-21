تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة قيام أحد العناصر الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – سبق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرهم قضية مخدرات ، ومحكوم عليه فى قضيتى " سرقة ، سلاح أبيض " ) بالإتجار فى المواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ٢ كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 150 جراما) و ( 100 ) قرص مخدر لعقار الكبتاجون و ( 100 ) قرص مخدر لعقار الإكستاسى و مبلغ مالى قدره ( 40 ألف جنيه ) عدد ( 2 ) هاتف محمول وميزان.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والميزان للتجزئة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

