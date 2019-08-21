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محافظات

محافظ القليوبية يناقش تحديات مواجهة السحابة السوداء للحد من تلوث الهواء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:13 م
محافظ القليوبية يناقش
محافظ القليوبية يناقش تحديات مواجهة السحابة السوداء
إبراهيم الهوارى
ناقش الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ، اليوم التحديات التي تواجها المحافظة للحد من السحابة السوداء والآثار السلبية، التي تنتج عنها كالاحتباس الحراري وتلوث الهواء وأهم العوامل التي تسببها وعلى رأسها حرق قش الأرز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والدكتور صلاح الشريف مستشار الوزيرة لقطاع فروع إدارات البيئة بالمحافظات والمهندس هشام الجمل رئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة وأحمد الخيال مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأكد المحافظ ، أنه لا رجعة في توقيع مخالفات زراعة الأرز من أجل الصالح العام وأن تنظيم زراعته تخضع لحسابات اقتصادية ولا تؤثر على الكميات المطلوبة من المحصول مضيفا أننا نبذل جهودا كبيرة لجمع القش وأننا نراهن على وعي الفلاحين، ونحافظ بكل السبل على بيئة نظيفة وصحية خالية من كافة أنواع التلوث.

وشدد محافظ القليوبية ، أن الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل كل الجهود وتوفر كافة الإمكانيات لدعم الفلاح، موضحًا أننا نعمل على محاربة جميع أنواع المخلفات والاستفادة منها وليس حرقها.

من جانبه ناقش مستشار وزيرة البيئة خلال الإجتماع آليات مكافحة السحابة السوداء بدء من الاستعدادات بالفروع الإقليمية، كيفية التوعية الاستباقية لموسم الأرز والاستعداد لمكافحة السحابة السوداء، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات والاستعانة بمحطات الرصد للملوثات دعم شباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش أرز والدعم بـ50 جنيها مقابل كل طن.

فضلا عن توفير كافة المعدات المطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للإيجار بأسعار رمزية، وتفعيل حملات قياس عوادم سيارات، وحملات التفتيش على الصناعات، والتنسيق مع مختلف الجهات ومديريتي الزراعة والأمن وأقسام المرور والدفاع المدني وشرطة المسطحات.

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