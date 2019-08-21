ضمن مبادرة "مشروعك".. تنفيذ 10 ألاف مشروع للشباب بتكلفة مليار و400 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .



كما أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 10 ألاف و 617 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و 400 مليون و 458 ألف و 998 جنيه ، لتوفر 39 ألفا و 418 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.



وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( بنزيمة سيارات ، تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).



و أضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتي بلغت 2012 مشروع بقيمة 229 مليون و 171 ألف و 400 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه 464 مشروع بقيمة 184 مليون و 760 ألف و 250 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 1378 مشروع بقيمة 165 مليون و 160 ألف و 762 جنيه .



ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.