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طرح عدد من الورش مساحة 100 متر بمقر شركة دمياط للأثاث .. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
زينب الزغبي
توافد العديد من صناع الاثاث بدمياط ،على مقر شركة دمياط للاثاث داخل مدينة الأثاث بشطا ، لحجز الورش التى تم عرضها من قبل شركة دمياط للأثاث.

سبق وان اعلنت شركة دمياط للاثاث، عن طرح عدد محدود من الورش بمساحة 100 متر لكل ورشة ، ابتداءا من اليوم وحتى نفاذ الورش المطروحة.

وأشارت الشركة فى إعلانها، أن أولوية التخصيص للوحدات المطروحة، وفقا لأولوية سداد دفعة الحجز المحددة بالكراسة المطروحة.

وأوضحت الشركة ، ان سعر كراسة الشروط 300 جنيه غير قابلة لاسترداد مرة اخرى ، وأن فكرة إقامة المدينة تأتى للنهوض بصناعة الأثاث فى مصر عامة ودمياط خاصة لزيادة قدرتها التصديرية، ويعد مشروع مدينة الأثاث مشروعا اقتصاديا بغرض تنموى وأحد المشروعات القومية التى توليها الحكومة أهمية بالغة بهدف تطوير الصناعة.
طرح عدد من الورش مساحة 100 متر بمقر شركة دمياط للأثاث .. صور
طرح عدد من الورش مساحة 100 متر بمقر شركة دمياط للأثاث .. صور
طرح عدد من الورش مساحة 100 متر بمقر شركة دمياط للأثاث .. صور
طرح عدد من الورش مساحة 100 متر بمقر شركة دمياط للأثاث .. صور

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