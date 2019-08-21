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الرئيس الإندونيسي: نتطلع لشراكة تنموية حقيقية مع الدول الأفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:24 م
جانب من مؤتمر حوار
جانب من مؤتمر "حوار إندونيسيا - أفريقيا بشأن البنية التحتية
محمد وديع ومحمود نوفل
شارك السفير عمرو معوض، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، فى مؤتمر "حوار إندونيسيا - أفريقيا بشأن البنية التحتية ٢٠١٩" بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، والذي انعقد بمركز المؤتمرات بمدينة بالي الإندونيسية، وذلك بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضور عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الأعمال.

وأشار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن بلاده قامت بتطوير بنيتها التحتية خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير.

كما أكد الرئيس الإندونيسي على تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية مع القارة الافريقية خلال الفترة المقبلة، والدخول في شراكة تنموية حقيقية مع الدول الافريقية.

وتضمّنت كلمة الدكتور منال عوض، خلال جلسات المؤتمر، التأكيد على حرص محافظة دمياط على تعزيز التعاون مع مدينة الأثاث الإندونيسية "جيبارا"، مُشيرةً إلى التحضير للتوقيع على اتفاقية للتآخي بين المدينتيّن بهدف تبادل الخبرات في مجال صناعة الأثاث.

كما أعربت عن تطلعها لاستطلاع آفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين محافظة دمياط والجانب الإندونيسي بما له من خبرات عريقة في ذلك المجال.

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