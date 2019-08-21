حبس قاتل زوجته بالخصوص.. التحقيقات: المتهم ذبحها وسلم نفسه للشرطة

قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل زوجته، داخل شقتهما بالخصوص إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات وترك ابنته المنزل والذهاب للإقامة عند أسرة والدتها المجني عليها بمحافظة الشرقية دون علمه.



وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بحضور "عوض. س. م" 45 سنة سائق ومقيم بمنطقة الزرايب بالخصوص السابق اتهامه في قضيه " قتل " على قسم شرطة المدينة وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة. ا. ا" ربة منزل حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض " سكين " بطعنة نافذة بالصدر من الجهه اليسرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وذلك على إثر خلافات بينهما.



وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم ، و بالفحص تبين أن الشقة محل الواقعة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاه داخل غرفة النوم وبمناظرتها تبين وجود طعنه نافذه بالصدر من الجهه اليسرى وجري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال المتهم قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما على آثر قيام ابنتهما المدعوه "ه. ع. س" طالبة بالصف الثاني الثانوي بترك المنزل منذ يوم 10 الجاري وعقب علمه بتواجدها طرف أهلية زوجته بمحافظة الشرقية وعدم إخباره بذلك.



وتطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي على زوجته بالضرب بسلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وحضر للإبلاغ عن نفسه، وجرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " سكين " ملوث بالدماء .



تحرر عن ذلك المحضر رقم 4684 إداري قسم الخصوص لسنة 2019م ، وتولت النيابة التحقيق.