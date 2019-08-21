محافظ بني سويف: خطتنا لتحسين معيشة المواطنين تعتمد على محو الأمية ورفع الوعي

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بأن المحافظة تعتمد في خطتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا على تنفيذ العديد من المبادارات والخطوات العملية منها تنظيم القوافل التنموية الشاملة، والتي تتضمن حزمة من الأعمال والتخصصات في مقدمتها تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان في شتى التخصصات، بالإضافة إلى خدمات التدريب المهني للأسر المنتجة والسيدات الريفيات، والبرامج التثقيفية في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ودعم جهود محو الأمية، ورفع الوعي لدى الشباب وغيرها، حيث يأتي ذلك ضمن تنفيذ المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.



وأضاف محافظ بني سويف أنه تم تنفيذ أكثر من 100 قافلة طبية على مدار 10 شهور تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية الصحة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية،حيث تم تنفيذ 50 قافلة طبية " بالتعاون مع جمعية الأورمان وضمن مبادرة حياة كريمة "تم خلالها الكشف على 25 ألف حالة بمتوسط 500 حالة في القافلة الواحدة ،حيث يتم تنظيم 5 قوافل طبية في الشهر الواحد في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة ،نساء،أطفال،عظام ،قلب،جلدية) ، وتنظيم 20 قافلة عيون والتي يتم تنفيذها بمعدل 2 قافلة شهريا وتم من خلالها في 10 شهور الكشف على 20 ألف حالة وأجراء 100 عملية عيون،بجانب تنظيم أكثر 40 قافلة طبية عن طريق مديرية الصحة،بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية بالتعاون مع جامعة بني سويف،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دمج قوافل الجامعة لمنظومة القوافل بالمحافظة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن البسيط .



جاءت هذه التصريحات خلال تفقد محافظ بني سويف يرافقه الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، " اليوم" القافلة الطبية المجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية جزيرة أبو صالح شرق النيل مركز ناصر،وذلك بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر،والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف ، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن ، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ،حيث تم الكشف على 1400 مواطن وتوفير العلاج لهم ، مع احالة عدد من المرضى لإجراء عمليات لهم أو اجراء فحوصات طبية في بعض التخصصات الطبية .



حيث صرح المحافظ بأن هذه القافلة التي تأتي في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال المساهمة المجتمعية،وتفعيلا للاتفاق المبرم بين المحافظة ومؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديرية الصحة ،والذي بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجا حتى ديسمبر عام 2020 بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد لتشمل 225 قرية وتوابعها،حيث تتكفل مؤسسة نهضة بني سويف بتكاليف العلاج، فيما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.



كما أكد محافظ بني سويف على أهمية استمرار هذه القوافل لما تضمه من العديد في التخصصات وتلقى استجابة عالية نظرا للإقبال الشديد من جانب الأهالي،حيث توفر عليهم عناء الانتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية في مدن المحافظة والقاهرة،لافتا إلى دعمه التام لكافة للمبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل،مثمنا الدورالكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال خدمة المجتمع بالمحافظة، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.



ومن ناحيته أكد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف القوافل الطبية لتجوب كافة مراكز المحافظة ضمن برنامج القوافل التي تنفذها المحافظة،مشيرا إلى أن الجامعة رحبت بدمج قوافلها الطبية مع خطة المحافظة في هذا الشأن،حيث تمتلك الجامعة الكوادر الطبية ذات المستوى العالي التي سيتم تعظيم الاستفادة منها من خلال الخطة الطموحة التي يتبناها محافظ بني سويف لامتداد القوافل الطبية إلى 200 قرية .



وأضاف رئيس الجامعة بأن المشاركة المجتمعية تعد ضمن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة،والذي يتضمن العديد من الأنشطة التنموية التي تهدف إلى خدمة المجتمع السويفي،والدفع بخطة المحافظة في مجال التنمية المستدامة والشاملة،لاسيما وأن المحافظة في هذه الفترة تشهد نشاطا ملحوظا في مجال المشروعات القومية والتنموية مثل مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 51 ألف فدان .



فيما أوضح الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة،أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية من:باطنة ،وأطفال، ونساء وتنظيم أسرة، وجلدية، وأسنان،عظام، جراحة،وشارك فيها مجموعة من أطباء مديرية الصحة، ويتم الكشف على المواطنين بمعرفة أطباء من مديرية الصحة وصرف العلاج لهم بالمجان والذي تتكفل به مؤسسة نهضة بني سويف .



ومن جانبهم أكد الأهالي على أهمية هذه القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة والتي توفر الكشف والعلاج بالمجان ، معبرين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة "حياة كريمة " والتي تحرص المحافظة "تحت قيادة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف " على تنفيذها والاستفادة منها ، وخير دليل هذه القوافل التي يستفيد منها المواطن البسيط .



قالت محاسن (ربة منزل) أن القافلة وفرت العلاج اللازم بالمجان لها ولأسرتها ، حيث لديها 4 أطفال ،بعضهم يعاني من أمراض جلدية تم الكشف حالتهم وتشخيص المرض وتوفير العلاج ، معبرة عن ذلك بفرحة ( أنا مبسوطة جدا وفرحانة إن أطفالي وجدت لهم العلاج وطمنوني عليهم .. متشكرين للرئيس السيسي ومتشكرين للمحافظ .



وأعرب المواطن علي (مزارع ) عن سعادته بأن وصل قطار القوافل إلى قريته جزيرة أبوصالح ، حيث أن الخدمة الصحية بالقرية بسيطة تعتمد على الوحدة الصحية ، والقرية بعيدة عن المستشفيات المركزية ، وأن وصول القافلة الطبية للقرية وتوفير العلاج بالمجان يعتبر دعم كبير لهم ، معبرا عن تفاصيل معاناة أسرته قائلا ( زوجتي كانت تعاني من أسنانها ، فتم الكشف عليها اليوم وتوفير العلاج لها وتحويلها لأجراء حشو لبعض ضروسها، و تحويل إبنه لمستشفى التأمين الصحي لإجراء عملية له.